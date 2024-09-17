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Есть пострадавшая: прокуратура о последствиях авиаударов в Купянском районе

Происшествия 10:28   17.09.2024
Николь Костенко-Лагутина

Про результаты авиаударов в населенных пунктах Купянского района проинформировала Харьковская областная прокуратура. 

Около 06:30 враг сбросил ФАБ-250 на село Новоосиново Купянского района. По данным следствия, враг разрушил дома, пострадавших нет.

А накануне под удар попал Купянск.

«Ориентировочно в 21:00 войска РФ также нанесли удар из авиации по г. Купянск. Получила ранение 63-летняя женщина. По меньшей мере, 10 частных домовладений повреждены», – сообщили в прокуратуре.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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Есть пострадавшая: прокуратура о последствиях авиаударов в Купянском районе
17.09.2024, 10:28

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  • • Дата публикации материала: 17 сентября 2024 в 10:28;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Про результаты авиаударов в населенных пунктах Купянского района проинформировала Харьковская областная прокуратура. ".