Есть пострадавшая: прокуратура о последствиях авиаударов в Купянском районе
Про результаты авиаударов в населенных пунктах Купянского района проинформировала Харьковская областная прокуратура.
Около 06:30 враг сбросил ФАБ-250 на село Новоосиново Купянского района. По данным следствия, враг разрушил дома, пострадавших нет.
А накануне под удар попал Купянск.
«Ориентировочно в 21:00 войска РФ также нанесли удар из авиации по г. Купянск. Получила ранение 63-летняя женщина. По меньшей мере, 10 частных домовладений повреждены», – сообщили в прокуратуре.
Читайте также: Главные новости Харькова 17.09: больше сотни пожаров, пострадавшие, фронт
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авиаобстрел, купянск, пострадала, прокуратура;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Есть пострадавшая: прокуратура о последствиях авиаударов в Купянском районе»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 17 сентября 2024 в 10:28;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Про результаты авиаударов в населенных пунктах Купянского района проинформировала Харьковская областная прокуратура. ".