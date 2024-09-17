Есть пострадавшая: прокуратура о последствиях авиаударов в Купянском районе

Про результаты авиаударов в населенных пунктах Купянского района проинформировала Харьковская областная прокуратура.

Около 06:30 враг сбросил ФАБ-250 на село Новоосиново Купянского района. По данным следствия, враг разрушил дома, пострадавших нет.

А накануне под удар попал Купянск.

«Ориентировочно в 21:00 войска РФ также нанесли удар из авиации по г. Купянск. Получила ранение 63-летняя женщина. По меньшей мере, 10 частных домовладений повреждены», – сообщили в прокуратуре.