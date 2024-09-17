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Є постраждала: прокуратура про наслідки авіаударів у Куп’янському районі

Події 10:28   17.09.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна

Про результати авіаударів у населених пунктах Куп’янського району проінформувала Харківська обласна прокуратура. 

Близько 06:30 ворог скинув ФАБ-250 на село Новоосинове Куп’янського району. За даними слідства, ворог зруйнував будинки, потерпілих немає.

А напередодні під удар потрапив Куп’янськ.

«Орієнтовно о 21:00 війська РФ також завдали удару з авіації по м. Куп’янськ. Поранено 63-річну жінку. Щонайменше 10 приватних домоволодінь пошкоджено», – повідомили у прокуратурі.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Вересня 2024 в 10:28;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про результати авіаударів у населених пунктах Куп’янського району проінформувала Харківська обласна прокуратура. ".