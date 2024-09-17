Є постраждала: прокуратура про наслідки авіаударів у Куп’янському районі
Про результати авіаударів у населених пунктах Куп’янського району проінформувала Харківська обласна прокуратура.
Близько 06:30 ворог скинув ФАБ-250 на село Новоосинове Куп’янського району. За даними слідства, ворог зруйнував будинки, потерпілих немає.
А напередодні під удар потрапив Куп’янськ.
«Орієнтовно о 21:00 війська РФ також завдали удару з авіації по м. Куп’янськ. Поранено 63-річну жінку. Щонайменше 10 приватних домоволодінь пошкоджено», – повідомили у прокуратурі.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Вересня 2024 в 10:28;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про результати авіаударів у населених пунктах Куп’янського району проінформувала Харківська обласна прокуратура. ".