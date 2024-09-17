Є постраждала: прокуратура про наслідки авіаударів у Куп’янському районі

Про результати авіаударів у населених пунктах Куп’янського району проінформувала Харківська обласна прокуратура.

Близько 06:30 ворог скинув ФАБ-250 на село Новоосинове Куп’янського району. За даними слідства, ворог зруйнував будинки, потерпілих немає.

А напередодні під удар потрапив Куп’янськ.

«Орієнтовно о 21:00 війська РФ також завдали удару з авіації по м. Куп’янськ. Поранено 63-річну жінку. Щонайменше 10 приватних домоволодінь пошкоджено», – повідомили у прокуратурі.