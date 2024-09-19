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Работа в Харькове и области: актуальные вакансии недели с высокой зарплатой

Общество 11:40   19.09.2024
Николь Костенко-Лагутина
Работа в Харькове и области: актуальные вакансии недели с высокой зарплатой

По состоянию на 19 сентября на Харьковщине актуальны 2782 вакансии, сообщили в ХОВА со ссылкой на информацию областной службы занятости.

Специалисты выделили топ-10 предложений этой недели:

1. Младшая медицинская сестра (младший медицинский брат) по уходу за больными – 51 000 грн.

2. Токарь – 30 000 грн.

3. Инженер-программист – 28 595 грн.

4. Станок широкого профиля – 25 700 грн.

5. Маляр – 23 700 грн.

6. Шлифовщик – 23 100 грн.

7. Арборист – 21 700 грн.

8. Машинист автомобильного крана – 20 900 грн.

9. Фрезеровщик – 19 600 грн.

10. Оператор стеклоформующих машин – 19 000 грн.

Все актуальные вакансии на 19 сентября – здесь.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 19 сентября 2024 в 11:40;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 19 сентября на Харьковщине актуальны 2782 вакансии, сообщили в ХОВА со ссылкой на информацию областной службы занятости.".