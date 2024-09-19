Работа в Харькове и области: актуальные вакансии недели с высокой зарплатой
По состоянию на 19 сентября на Харьковщине актуальны 2782 вакансии, сообщили в ХОВА со ссылкой на информацию областной службы занятости.
Специалисты выделили топ-10 предложений этой недели:
1. Младшая медицинская сестра (младший медицинский брат) по уходу за больными – 51 000 грн.
2. Токарь – 30 000 грн.
3. Инженер-программист – 28 595 грн.
4. Станок широкого профиля – 25 700 грн.
5. Маляр – 23 700 грн.
6. Шлифовщик – 23 100 грн.
7. Арборист – 21 700 грн.
8. Машинист автомобильного крана – 20 900 грн.
9. Фрезеровщик – 19 600 грн.
10. Оператор стеклоформующих машин – 19 000 грн.
Все актуальные вакансии на 19 сентября – здесь.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: вакансии, зарплата, областная служба занятости, хова;
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- • Дата публикации материала: 19 сентября 2024 в 11:40;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 19 сентября на Харьковщине актуальны 2782 вакансии, сообщили в ХОВА со ссылкой на информацию областной службы занятости.".