Работа в Харькове и области: актуальные вакансии недели с высокой зарплатой

По состоянию на 19 сентября на Харьковщине актуальны 2782 вакансии, сообщили в ХОВА со ссылкой на информацию областной службы занятости.

Специалисты выделили топ-10 предложений этой недели:

1. Младшая медицинская сестра (младший медицинский брат) по уходу за больными – 51 000 грн.

2. Токарь – 30 000 грн.

3. Инженер-программист – 28 595 грн.

4. Станок широкого профиля – 25 700 грн.

5. Маляр – 23 700 грн.

6. Шлифовщик – 23 100 грн.

7. Арборист – 21 700 грн.

8. Машинист автомобильного крана – 20 900 грн.

9. Фрезеровщик – 19 600 грн.

10. Оператор стеклоформующих машин – 19 000 грн.

Все актуальные вакансии на 19 сентября – здесь.