Робота в Харкові та області: актуальні вакансії тижня з високою зарплатою

Станом на 19 вересня на Харківщині актуальними є 2782 вакансії, повідомили в ХОВА з посиланням на інформацію обласної служби зайнятості.

Фахівці виділили топ-10 пропозицій цього тижня:

1. Молодша медична сестра (молодший медичний брат) з догляду за хворими – 51 000 грн.

2. Токар – 30 000 грн.

3. Інженер-програміст – 28 595 грн.

4. Верстат широкого профілю – 25700 грн.

5. Маляр – 23700 грн.

6. Шліфувальник – 23 100 грн.

7. Обрубувач – 21700 грн.

8. Машиніст автомобільного крана – 20 900 грн.

9. Фрезерувальник – 19 600 грн.

10. Оператор склоформувальних машин – 19 000 грн.

Усі актуальні вакансії на 19 вересня – тут.