Робота в Харкові та області: актуальні вакансії тижня з високою зарплатою
Станом на 19 вересня на Харківщині актуальними є 2782 вакансії, повідомили в ХОВА з посиланням на інформацію обласної служби зайнятості.
Фахівці виділили топ-10 пропозицій цього тижня:
1. Молодша медична сестра (молодший медичний брат) з догляду за хворими – 51 000 грн.
2. Токар – 30 000 грн.
3. Інженер-програміст – 28 595 грн.
4. Верстат широкого профілю – 25700 грн.
5. Маляр – 23700 грн.
6. Шліфувальник – 23 100 грн.
7. Обрубувач – 21700 грн.
8. Машиніст автомобільного крана – 20 900 грн.
9. Фрезерувальник – 19 600 грн.
10. Оператор склоформувальних машин – 19 000 грн.
Усі актуальні вакансії на 19 вересня – тут.
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 19 вересня на Харківщині актуальними є 2782 вакансії, повідомили у ХОВА з посиланням на інформацію обласної служби зайнятості.".