Успехи врага на Харьковщине: какие территории захватили россияне – DeepState
Враг вновь продвинулся на Купянском направлении. Авторы проекта «DeepState» обновили карту боевых действий, где указали, какие территории Харьковщины смогла захватить РФ.
На карте видно, что оккупанты штурмовали наши позиции на севере от Песчасного. Населенный пункт расположен на юго-востоке от Купянска.
В то же время, в Институте изучения войны пока не подтверждают продвижение россиян у Песчасного, ссылаясь на полученные геолоцированные кадры.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: Deep State, карты, наступ, наступление, штурм;
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- • Дата публикации материала: 19 сентября 2024 в 08:30;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг вновь продвинулся на Купянском направлении. Авторы проекта «DeepState» обновили карту боевых действий, где указали, какие территории Харьковщины смогла захватить РФ. ".