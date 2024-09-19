Успехи врага на Харьковщине: какие территории захватили россияне – DeepState

Враг вновь продвинулся на Купянском направлении. Авторы проекта «DeepState» обновили карту боевых действий, где указали, какие территории Харьковщины смогла захватить РФ.

На карте видно, что оккупанты штурмовали наши позиции на севере от Песчасного. Населенный пункт расположен на юго-востоке от Купянска.

В то же время, в Институте изучения войны пока не подтверждают продвижение россиян у Песчасного, ссылаясь на полученные геолоцированные кадры.