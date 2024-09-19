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Успіхи ворога на Харківщині: які території захопили росіяни – DeepState

Україна 08:30   19.09.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Успіхи ворога на Харківщині: які території захопили росіяни – DeepState

Ворог знову просунувся на Куп’янському напрямку. Автори проєкту «DeepState» оновили мапу бойових дій, де вказали, які території Харківщини спромоглася захопити РФ. 

На карті видно, що окупанти штурмували наші позиції північніше Піщаного. Населений пункт розташований на південний схід від Куп’янська.

Водночас в Інституті вивчення війни поки що не підтверджують просування росіян у Піщаного, посилаючись на отримані геолокаційні кадри.

Читайте також: Багатомільйонну техніку РФ спалили на Харківщині: 3 ОШБр показала кадри

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2024 в 08:30;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог знову просунувся на Куп’янському напрямку. Автори проєкту «DeepState» оновили мапу бойових дій, де вказали, які території Харківщини спромоглася захопити РФ. ".