Успіхи ворога на Харківщині: які території захопили росіяни – DeepState
Ворог знову просунувся на Куп’янському напрямку. Автори проєкту «DeepState» оновили мапу бойових дій, де вказали, які території Харківщини спромоглася захопити РФ.
На карті видно, що окупанти штурмували наші позиції північніше Піщаного. Населений пункт розташований на південний схід від Куп’янська.
Водночас в Інституті вивчення війни поки що не підтверджують просування росіян у Піщаного, посилаючись на отримані геолокаційні кадри.
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- Категорії: Україна, Харків; Теги: Deep State, карты, наступ, штурм;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2024 в 08:30;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог знову просунувся на Куп’янському напрямку. Автори проєкту «DeepState» оновили мапу бойових дій, де вказали, які території Харківщини спромоглася захопити РФ. ".