От них зависит оборона границы: на Харьковщине присвоили земель на 30 млн грн

В августе 2021 года в коммунальную собственность перешел земельный участок Двуречанского сельсовета, площадью более 3 га, рассказали в Харьковськой областной прокуратуре. Эта территория может использоваться в качестве обороны государственной границы.

«Регистрация права коммунальной собственности Двуречанского сельсовета Купянского района относительно спорного земельного участка состоялась незаконно, поскольку спорный земельный участок, который находится в пределах пограничной полосы, относится к землям обороны, может находиться исключительно в государственной собственности, а ее использование для ведения сельскохозяйственной деятельности возможно только с разрешения 4 пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины», – объяснили в прокуратуре.

Все это время землю, стоимостью около 30 миллионов гривен, невозможно было использовать в качестве защиты территорий.

«Окружная прокуратура обратилась в Хозяйственный суд Харьковской области с соответствующим иском в интересах государства в лице Харьковской областной военной администрации в Двуречанскую поселковую военную администрацию. Указанный иск был удовлетворен», – сообщили правоохранители.