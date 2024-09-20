От них зависит оборона границы: на Харьковщине присвоили земель на 30 млн грн
В августе 2021 года в коммунальную собственность перешел земельный участок Двуречанского сельсовета, площадью более 3 га, рассказали в Харьковськой областной прокуратуре. Эта территория может использоваться в качестве обороны государственной границы.
«Регистрация права коммунальной собственности Двуречанского сельсовета Купянского района относительно спорного земельного участка состоялась незаконно, поскольку спорный земельный участок, который находится в пределах пограничной полосы, относится к землям обороны, может находиться исключительно в государственной собственности, а ее использование для ведения сельскохозяйственной деятельности возможно только с разрешения 4 пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины», – объяснили в прокуратуре.
Все это время землю, стоимостью около 30 миллионов гривен, невозможно было использовать в качестве защиты территорий.
«Окружная прокуратура обратилась в Хозяйственный суд Харьковской области с соответствующим иском в интересах государства в лице Харьковской областной военной администрации в Двуречанскую поселковую военную администрацию. Указанный иск был удовлетворен», – сообщили правоохранители.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: госграница, земли, Харьковская областная прокуратура, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 20 сентября 2024 в 12:10;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В августе 2021 года в коммунальную собственность перешел земельный участок Двуречанского сельсовета, площадью более 3 га, рассказали в Харьковськой областной прокуратуре. Эта территория может использоваться в качестве обороны государственной границы. ".