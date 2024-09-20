Від них залежить оборона: на Харківщині привласнили земель на 30 млн грн

У серпні 2021 року до комунальної власності перейшла земельна ділянка Дворічанської сільради, площею понад 3 га, розповіли у Харківській обласній прокуратурі. Ця територія може використовуватися для оборони державного кордону на Харківщині.

“Реєстрація права комунальної власності Дворічанської сільради Куп’янського району щодо спірної земельної ділянки відбулася незаконно, оскільки спірна земельна ділянка, яка знаходиться в межах прикордонної смуги, належить до земель оборони, може перебувати виключно у державній власності, а її використання для ведення сільськогосподарської діяльності можливе лише з дозволу 4 прикордонного загону Державної прикордонної служби України”, – пояснили у прокуратурі.

Весь цей час землю, вартістю близько 30 мільйонів гривень, неможливо було використати на потреби захисту.

“Окружна прокуратура звернулася до Господарського суду Харківської області з відповідним позовом на користь держави в особі Харківської обласної військової адміністрації до Дворічанської селищної військової адміністрації. Зазначений позов було задоволено”, – повідомили правоохоронці.