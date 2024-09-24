ISW: РФ вновь продвинулась возле Купянска и обороняется на севере от Харькова
В Институте изучения войны (ISW) проинформировали об изменениях на франте в Харьковской области в сводке 24 сентября.
На севере Харьковской области ВС РФ перешли в оборону. На рубеже Глубокого-Липцев враг укрепляется и пытается передислоцироваться. По данным украинских источников, такая осторожность может быть связана с наступлением ВСУ в Курской области, добавляет ISW. В то же время, на северо-востоке от Харькова оккупанты продолжают штурмовать украинские позиции. Пока что – безуспешно.
«Бывший пресс-секретарь ополчения «ДНР» Эдуард Басурин заявил, что российские войска достигли Тихого и, что украинские силы продолжают контратаку в Волчанске и близ Глубокого, но ISW не может независимо проверить заявления Басурина о российском продвижении близ Тихого», – уточняют аналитики.
Однако в ISW заявили о продвижении армии РФ около Купянска.
«Геолокационные кадры, опубликованные 21 и 23 сентября, показывают, что российские войска продвинулись в полях к востоку от Колесниковки (юго-восточнее Купянска) и к востоку от Кругляковки (южнее Купянска). Российские блоггеры заявили 23 сентября, что российские силы незначительно продвинулись вблизи Синьковки (к северо-востоку от Купянска), значительно продвинулись юго-западнее Песчаного (юго-восточнее Купянска) и находятся примерно на 2,5-3 километра от окрестностей Кругляковки, но в ISW не нашли этому подтверждения», – сообщили в Институте изучения войны.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: isw, купянск, наступ, наступление, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 24 сентября 2024 в 07:55;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Институте изучения войны (ISW) проинформировали об изменениях на франте в Харьковской области в сводке 24 сентября.".