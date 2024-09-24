ISW: РФ просунулась біля Куп’янська і обороняється на півночі від Харкова

В Інституті вивчення війни (ISW) поінформували про зміни на фронті у Харківській області у зведенні 24 вересня.

На півночі Харківської області ЗС РФ перейшли в оборону. На рубежі Глибокого-Липців ворог закріплюється і намагається передислокуватися. За даними українських джерел, така обережність може бути пов’язана із наступом ЗСУ у Курській області, додає ISW. На північному сході від Харкова окупанти продовжують штурмувати українські позиції. Поки що – безрезультатно.

“Колишній прессекретар ополчення “ДНР” Едуард Басурін заявив, що російські війська досягли Тихого і, що українські сили продовжують контратаку у Вовчанську та поблизу Глибокого, але ISW не може незалежно перевірити заяви Басуріна про російське просування поблизу Тихого”, – уточнюють аналіти.

Проте в ISW заявили про просування армії РФ біля Куп’янська.

“Геолокаційні кадри, опубліковані 21 і 23 вересня, показують, що російські війська просунулися в полях на схід від Колісниківки (південніше на схід від Куп’янська) і на схід від Кругляківки (на південь від Куп’янська). Російські блогери 23 вересня заявили, що російські сили просунулися поблизу Синьківки (на північний схід від Куп’янська), значно просунулися на південний захід від Піщаного (південніше на схід від Куп’янська) і знаходяться приблизно на 2,5-3 кілометри від околиць Кругляківки, але в ISW не знайшли цьому підтвердження”, – повідомили в Інституті вивчення війни.