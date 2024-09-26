Отказался из-за религии: на Харьковщине уклониста «посадили» на 3 года

44-летний житель села Мартовое не пришел в ТЦК по повестке. За уклонение от мобилизации мужчину приговорили к 3 годам тюрьмы.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в марте мужчину сочли годным к прохождению военной службы.

«После получения боевой повестки в определенное время в районный ТЦК и СП не явился. Уважительных причин для этого у мужчины не было, ему должным образом сообщили о последствиях отказа», – отметили правоохранители.

В суде фигурант свою вину не признал и заявил, что не может проходить военную службу по религиозным убеждениям, добавили в прокуратуре.

Его признали виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации.