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Отказался из-за религии: на Харьковщине уклониста «посадили» на 3 года

Общество 14:47   26.09.2024
Виктория Яковенко
Отказался из-за религии: на Харьковщине уклониста «посадили» на 3 года Фото: id-legalgroup.com

44-летний житель села Мартовое не пришел в ТЦК по повестке. За уклонение от мобилизации мужчину приговорили к 3 годам тюрьмы.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в марте мужчину сочли годным к прохождению военной службы.

«После получения боевой повестки в определенное время в районный ТЦК и СП не явился. Уважительных причин для этого у мужчины не было, ему должным образом сообщили о последствиях отказа», – отметили правоохранители.

В суде фигурант свою вину не признал и заявил, что не может проходить военную службу по религиозным убеждениям, добавили в прокуратуре.

Его признали виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 сентября 2024 в 14:47;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "44-летний житель села Мартовое не пришел в ТЦК по повестке. За уклонение от мобилизации мужчину приговорили к 3 годам тюрьмы.".