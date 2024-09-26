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Відмовився з релігійних переконань: на Харківщині ухилянт отримав вирок

Суспільство 14:47   26.09.2024
Вікторія Яковенко
Відмовився з релігійних переконань: на Харківщині ухилянт отримав вирок

44-річний мешканець села Мартове не прийшов до ТЦК за повісткою. За ухилення від мобілізації чоловіка засудили до 3 років в’язниці.

За даними Харківської обласної прокуратури, у березні чоловіка визнали придатним до проходження військової служби.

«Після отримання бойової повістки у визначений час до районного ТЦК і СП не з’явився. Поважних причин для цього чоловік не мав і був належним чином повідомлений про наслідки відмови», – зазначили правоохоронці.

У суді фігурант свою вину не визнав і заявив, що не може проходити військову службу через релігійні переконання, додали в прокуратурі.

Його визнали винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2024 в 14:47;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "44-річний мешканець села Мартове не прийшов до ТЦК за повісткою. За ухилення від мобілізації чоловіка засудили до 3 років в’язниці.".