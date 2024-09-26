Відмовився з релігійних переконань: на Харківщині ухилянт отримав вирок
44-річний мешканець села Мартове не прийшов до ТЦК за повісткою. За ухилення від мобілізації чоловіка засудили до 3 років в’язниці.
За даними Харківської обласної прокуратури, у березні чоловіка визнали придатним до проходження військової служби.
«Після отримання бойової повістки у визначений час до районного ТЦК і СП не з’явився. Поважних причин для цього чоловік не мав і був належним чином повідомлений про наслідки відмови», – зазначили правоохоронці.
У суді фігурант свою вину не визнав і заявив, що не може проходити військову службу через релігійні переконання, додали в прокуратурі.
Його визнали винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: прокуратура, религия, суд, тцк, уклонист, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2024 в 14:47;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "44-річний мешканець села Мартове не прийшов до ТЦК за повісткою. За ухилення від мобілізації чоловіка засудили до 3 років в’язниці.".