Херсонцем оказался предатель, который пытал людей на Харьковщине – прокуратура

В Харьковской областной прокуратуре установили личность военного, который принимал участие в оккупации Харьковщины – им оказался 57-летний уроженец Херсона.

По данным следствия, предатель принимал участие в оккупации поселка Великий Бурлук в Купянском районе. Там же, в местном отделении полиции, оккупанты обустроили пыточную. Подозреваемый работал в ней «смотрящим» – бил, морил голодом и устраивал допросы для задержанных ветеранов АТО.

«Подозреваемый с 2014 года воевал на стороне так называемых д/лнр. Во время полномасштабного вторжения России он стал заместителем командира отдельного штурмового батальона 101-го стрелкового полка 1-го армейского корпуса 8-й армии южного военного округа вооруженных сил России. Среди оккупантов он известен как «Угрюмый»», – написали в прокуратуре.

Правоохранители заочно вручили мужчине подозрение, на данный момент его готовятся объявить в розыск.