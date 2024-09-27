Херсонцем оказался предатель, который пытал людей на Харьковщине – прокуратура
В Харьковской областной прокуратуре установили личность военного, который принимал участие в оккупации Харьковщины – им оказался 57-летний уроженец Херсона.
По данным следствия, предатель принимал участие в оккупации поселка Великий Бурлук в Купянском районе. Там же, в местном отделении полиции, оккупанты обустроили пыточную. Подозреваемый работал в ней «смотрящим» – бил, морил голодом и устраивал допросы для задержанных ветеранов АТО.
«Подозреваемый с 2014 года воевал на стороне так называемых д/лнр. Во время полномасштабного вторжения России он стал заместителем командира отдельного штурмового батальона 101-го стрелкового полка 1-го армейского корпуса 8-й армии южного военного округа вооруженных сил России. Среди оккупантов он известен как «Угрюмый»», – написали в прокуратуре.
Правоохранители заочно вручили мужчине подозрение, на данный момент его готовятся объявить в розыск.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: окупація, предатель, Харьковская областная прокуратура, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 27 сентября 2024 в 11:55;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской областной прокуратуре установили личность военного, который принимал участие в оккупации Харьковщины – им оказался 57-летний уроженец Херсона.".