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Херсонцем оказался предатель, который пытал людей на Харьковщине – прокуратура

Украина 11:55   27.09.2024
Николь Костенко-Лагутина
Херсонцем оказался предатель, который пытал людей на Харьковщине – прокуратура

В Харьковской областной прокуратуре установили личность военного, который принимал участие в оккупации Харьковщины – им оказался 57-летний уроженец Херсона.

По данным следствия, предатель принимал участие в оккупации поселка Великий Бурлук в Купянском районе. Там же, в местном отделении полиции, оккупанты обустроили пыточную. Подозреваемый работал в ней «смотрящим» – бил, морил голодом и устраивал допросы для задержанных ветеранов АТО.

«Подозреваемый с 2014 года воевал на стороне так называемых д/лнр. Во время полномасштабного вторжения России он стал заместителем командира отдельного штурмового батальона 101-го стрелкового полка 1-го армейского корпуса 8-й армии южного военного округа вооруженных сил России. Среди оккупантов он известен как «Угрюмый»», – написали в прокуратуре.

Правоохранители заочно вручили мужчине подозрение, на данный момент его готовятся объявить в розыск.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 27 сентября 2024 в 11:55;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской областной прокуратуре установили личность военного, который принимал участие в оккупации Харьковщины – им оказался 57-летний уроженец Херсона.".