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Херсонцем виявився зрадник, який катував людей на Харківщині – прокуратура

Україна 11:55   27.09.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Херсонцем виявився зрадник, який катував людей на Харківщині – прокуратура

У Харківській обласній прокуратурі встановили особу військового, який брав участь в окупації Харківщини – ним виявився 57-річний уродженець Херсона.

За даними слідства, зрадник брав участь в окупації селища Великий Бурлук у Куп’янському районі. Там же, у місцевому відділку поліції, окупанти облаштували катівню. Підозрюваний працював у ній “смотрящим” – бив, морив голодом і влаштовував допити для затриманих ветеранів АТО.

“Підозрюваний з 2014 року воював на боці так званих д/лнр. Під час повномасштабного вторгнення Росії він став заступником командира окремого штурмового батальйону 101-го стрілецького полку 1-го армійського корпусу 8-ї армії південного військового округу збройних сил Росії. Серед окупантів. відомий як «Похмурий»”, – написали у прокуратурі.

Правоохоронці заочно вручили чоловікові підозру, наразі його готуються оголосити у розшук.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Вересня 2024 в 11:55;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській обласній прокуратурі встановили особу військового, який брав участь в окупації Харківщини – ним виявився 57-річний уродженець Херсона.".