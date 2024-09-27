Херсонцем виявився зрадник, який катував людей на Харківщині – прокуратура
У Харківській обласній прокуратурі встановили особу військового, який брав участь в окупації Харківщини – ним виявився 57-річний уродженець Херсона.
За даними слідства, зрадник брав участь в окупації селища Великий Бурлук у Куп’янському районі. Там же, у місцевому відділку поліції, окупанти облаштували катівню. Підозрюваний працював у ній “смотрящим” – бив, морив голодом і влаштовував допити для затриманих ветеранів АТО.
“Підозрюваний з 2014 року воював на боці так званих д/лнр. Під час повномасштабного вторгнення Росії він став заступником командира окремого штурмового батальйону 101-го стрілецького полку 1-го армійського корпусу 8-ї армії південного військового округу збройних сил Росії. Серед окупантів. відомий як «Похмурий»”, – написали у прокуратурі.
Правоохоронці заочно вручили чоловікові підозру, наразі його готуються оголосити у розшук.
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- Категорії: Україна, Харків; Теги: окупація, предатель, харківщина, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Вересня 2024 в 11:55;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській обласній прокуратурі встановили особу військового, який брав участь в окупації Харківщини – ним виявився 57-річний уродженець Херсона.".