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На Купянском направлении россияне штурмуют и сбрасывают бомбы – Генштаб ВСУ

Происшествия 19:20   28.09.2024
Оксана Якушко
На Купянском направлении россияне штурмуют и сбрасывают бомбы – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении россияне штурмовали позиции ВСУ возле Тихого, сообщил Генштаб ВСУ.

Также враг ударил двумя авиабомбами по Шиповатом Харьковской области.

Четыре раза оккупанты атаковали наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отбивали штурмы россиян у Синьковки и Лозовой. У Табаевки продолжается бой. На направлении враг активно применяет бомбардировочную авиацию, за сегодняшня уже сбросил 14 авиабомб.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 28 сентября 2024 в 19:20;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении россияне штурмовали позиции ВСУ возле Тихого, сообщил Генштаб ВСУ.".