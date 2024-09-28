На Купянском направлении россияне штурмуют и сбрасывают бомбы – Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении россияне штурмовали позиции ВСУ возле Тихого, сообщил Генштаб ВСУ.

Также враг ударил двумя авиабомбами по Шиповатом Харьковской области.

Четыре раза оккупанты атаковали наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отбивали штурмы россиян у Синьковки и Лозовой. У Табаевки продолжается бой. На направлении враг активно применяет бомбардировочную авиацию, за сегодняшня уже сбросил 14 авиабомб.