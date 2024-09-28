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На Куп’янському напрямку росіяни штурмують і скидають бомби – Генштаб ЗСУ

Події 19:20   28.09.2024
Оксана Якушко
На Куп’янському напрямку росіяни штурмують і скидають бомби – Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку росіяни штурмували позиції ЗСУ біля Тихого, повідомив Генштаб ЗСУ.

Також ворог вдарив двома авіабомбами по Шипуватому Харківської області.

Чотири рази ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбивали штурми росіян біля Синьківки та Лозової. Біля Табаївки триває бій. На напрямку ворог активно застосовує бомбардувальну авіацію, за сьогодні вже скинув 14 авіабомб.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Вересня 2024 в 19:20;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку росіяни штурмували позиції ЗСУ біля Тихого, повідомив Генштаб ЗСУ.".