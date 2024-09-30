Кто контролирует Волчанский агрегатный завод – объяснение ISW

В Институте изучения войны (ISW) сообщили о штурмах РФ на Харьковском и Купянском направлении. Аналитики уточнили, что добиться каких-либо успехов оккупантам так и не удалось.

По данным российских источников, Волчанский агрегатный на данный момент «серая» зона – его не контролирует ни армия РФ, ни ВСУ. Однако, заявили в ISW, который день попытки оккупантов наступать на севере Харьковщины остаются безуспешными, а ситуация на этом направлении остается без изменений. Кроме Волчанска, враг штурмовал наши позиции около Глубокого и Тихого.

Не изменилась ситуация и на Купянском направлении, добавляют аналитики.

«Российские войска продолжали наземные атаки северо-восточнее Купянска близ Синьковки, восточнее Купянска возле Кучеровки, юго-восточнее Купянска возле Кругляковки, Лозовой, Табаевки», – отметили в ISW.