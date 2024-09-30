Хто контролює Вовчанський агрегатний завод – пояснення ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) повідомили про штурми РФ на Харківському та Куп’янському напрямах. Аналітики уточнили, що досягти будь-яких успіхів окупантам так і не вдалося.

За даними російських джерел, Вовчанський агрегатний наразі “сіра” зона – його не контролює ні армія РФ, ні ЗСУ. Проте, заявили в ISW, який день поспіль спроби окупантів наступати на півночі Харківщини залишаються марними, а ситуація на цьому напрямку залишається без змін. Окрім Вовчанська, ворог штурмував наші позиції біля Глибокого та Тихого.

Не змінилася ситуація і на Куп’янському напрямку, додають аналітики.

“Російські війська продовжували наземні атаки на північний схід від Куп’янська поблизу Синьківки, на схід від Куп’янська біля Кучерівки, на південний схід від Куп’янська біля Кругляківки, Лозової, Табаївки”, – зазначили в ISW.