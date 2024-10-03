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Сегодня в Харькове не будут ездить троллейбусы: как спланировать маршрут

Общество 11:41   03.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Сегодня в Харькове не будут ездить троллейбусы: как спланировать маршрут Фото: пресс-служба ХГС

В Харькове на проспекте Александровском, на участке от проспекта Архитектора Алешина до проспекта Индустриального, движение транспорта будет временно запрещено, сообщили в пресс-службе мэрии. 

Дорога будет перекрыта с 22:00 3 октября до 04:30 4 октября.

«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с проведением аварийных работ на тепломагистрали», – отметили в горсовете.

В это время движение троллейбусов по маршруту будет временно прекращено. Объехать закрытый участок можно будет по прилегающим улицам Франтишка Крала, Бекетова, пр. Индустриальному, пр. Архитектора Алешина и др.

Читайте также: Движение транспорта в центре Харькова ограничат до 15 октября

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 3 октября 2024 в 11:41;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове на проспекте Александровском, на участке от проспекта Архитектора Алешина до проспекта Индустриального, движение транспорта будет временно запрещено, сообщили в пресс-службе мэрии. ".