Сегодня в Харькове не будут ездить троллейбусы: как спланировать маршрут

В Харькове на проспекте Александровском, на участке от проспекта Архитектора Алешина до проспекта Индустриального, движение транспорта будет временно запрещено, сообщили в пресс-службе мэрии.

Дорога будет перекрыта с 22:00 3 октября до 04:30 4 октября.

«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с проведением аварийных работ на тепломагистрали», – отметили в горсовете.

В это время движение троллейбусов по маршруту будет временно прекращено. Объехать закрытый участок можно будет по прилегающим улицам Франтишка Крала, Бекетова, пр. Индустриальному, пр. Архитектора Алешина и др.

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