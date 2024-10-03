Сьогодні в Харкові не їздитимуть тролейбуси: як спланувати маршрут
У Харкові на Олександрівському проспекті, на ділянці від проспекту Архітектора Альошина до проспекту Індустріального, рух транспорту буде тимчасово заборонено, повідомили у пресслужбі мерії.
Дорога буде перекрита з 22:00 3 жовтня до 04:30 4 жовтня.
“Як повідомили у Департаменті будівництва та дорожнього господарства, це пов’язано з проведенням аварійних робіт на тепломагістралі”, – зазначили у міськраді.
У цей час рух тролейбусів за маршрутом буде тимчасово припинено. Об’їхати закриту ділянку можна буде прилеглими вулицями Франтішка Крала, Бекетова, пр. Індустріальним, пр. Архітектора Альошина та ін.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2024 в 11:41;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові на Олександрівському проспекті, на ділянці від проспекту Архітектора Альошина до проспекту Індустріального, рух транспорту буде тимчасово заборонено, повідомили у пресслужбі мерії. ".