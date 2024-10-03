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Сьогодні в Харкові не їздитимуть тролейбуси: як спланувати маршрут

Суспільство 11:41   03.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Сьогодні в Харкові не їздитимуть тролейбуси: як спланувати маршрут

У Харкові на Олександрівському проспекті, на ділянці від проспекту Архітектора Альошина до проспекту Індустріального, рух транспорту буде тимчасово заборонено, повідомили у пресслужбі мерії. 

Дорога буде перекрита з 22:00 3 жовтня до 04:30 4 жовтня.

“Як повідомили у Департаменті будівництва та дорожнього господарства, це пов’язано з проведенням аварійних робіт на тепломагістралі”, – зазначили у міськраді.

У цей час рух тролейбусів за маршрутом буде тимчасово припинено. Об’їхати закриту ділянку можна буде прилеглими вулицями Франтішка Крала, Бекетова, пр. Індустріальним, пр. Архітектора Альошина та ін.

Читайте також: Рух транспорту у центрі Харкова обмежать до 15 жовтня

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2024 в 11:41;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові на Олександрівському проспекті, на ділянці від проспекту Архітектора Альошина до проспекту Індустріального, рух транспорту буде тимчасово заборонено, повідомили у пресслужбі мерії. ".