Сьогодні в Харкові не їздитимуть тролейбуси: як спланувати маршрут

У Харкові на Олександрівському проспекті, на ділянці від проспекту Архітектора Альошина до проспекту Індустріального, рух транспорту буде тимчасово заборонено, повідомили у пресслужбі мерії.

Дорога буде перекрита з 22:00 3 жовтня до 04:30 4 жовтня.

“Як повідомили у Департаменті будівництва та дорожнього господарства, це пов’язано з проведенням аварійних робіт на тепломагістралі”, – зазначили у міськраді.

У цей час рух тролейбусів за маршрутом буде тимчасово припинено. Об’їхати закриту ділянку можна буде прилеглими вулицями Франтішка Крала, Бекетова, пр. Індустріальним, пр. Архітектора Альошина та ін.