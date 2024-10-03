В Волчанске армия РФ воюет без лекарств и теплых вещей – ОТГВ «Харьков»
В течение суток враг, в основном, занимался пополнением резервов и инженерным оборудованием позиций, сообщили в ОТГВ «Харьков».
«В районе населенного пункта Глубокое противник предпринимает попытки проведения мероприятий логистического обеспечения подразделений на передовых позициях. В районе Старицы противник проводит мероприятия по инженерному оборудованию позиций, провел эвакуацию санитарных потерь», – отметили в ВСУ.
Тем временем в Волчанске оккупанты увеличили количество личного состава в артиллерийском подразделении, а также – БПЛА.
«В ночное время противник проводил мероприятия по восстановлению и настройке связи, совершил подвоз провизии и БК. Отмечается низкая обеспеченность личного состава противника тёплыми вещами и медикаментами», – добавили в ОТГВ «Харьков».
Потери ВС РФ за сутки: 17 убитых, 41 раненый, один пленный. На Харьковском направлении враг потерял: танк, четыре артсистемы, 15 авто, 43 БПЛА. Кроме того, украинские защитники уничтожили 64 укрытия оккупантов, стартовую площадку для запуска БПЛА, место хранения боеприпасов.
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- • Дата публикации материала: 3 октября 2024 в 10:36;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток враг, в основном, занимался пополнением резервов и инженерным оборудованием позиций, сообщили в ОТГВ «Харьков». ".