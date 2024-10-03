У Вовчанську армія РФ воює без ліків та теплих речей – ОТУВ “Харків”

Протягом доби ворог переважно займався поповненням резервів та інженерним обладнанням позицій, повідомили в ОТУВ “Харків”.

“У районі населеного пункту Глибоке противник робить спроби проведення заходів логістичного забезпечення підрозділів на передових позиціях. У районі Стариці противник проводить заходи щодо інженерного обладнання позицій, провів евакуацію санітарних втрат”, – зазначили у ЗСУ.

Тим часом у Вовчанську окупанти збільшили кількість особового складу в артилерійському підрозділі, а також – БПЛА.

“У нічний час противник проводив заходи щодо відновлення та налагодження зв’язку, здійснив підвіз провізії та БК. Відзначається низька забезпеченість особового складу противника теплими речами та медикаментами”, – додали в ОТУВ “Харків”.

Втрати ЗС РФ за добу: 17 убитих, 41 поранений, один полонений. На Харківському напрямку ворог втратив: танк, чотири артсистеми, 15 авто, 43 БПЛА. Крім того, українські захисники знищили 64 укриття окупантів, стартовий майданчик для запуску БПЛА, місце зберігання боєприпасів.