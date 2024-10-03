У Вовчанську армія РФ воює без ліків та теплих речей – ОТУВ “Харків”
Протягом доби ворог переважно займався поповненням резервів та інженерним обладнанням позицій, повідомили в ОТУВ “Харків”.
“У районі населеного пункту Глибоке противник робить спроби проведення заходів логістичного забезпечення підрозділів на передових позиціях. У районі Стариці противник проводить заходи щодо інженерного обладнання позицій, провів евакуацію санітарних втрат”, – зазначили у ЗСУ.
Тим часом у Вовчанську окупанти збільшили кількість особового складу в артилерійському підрозділі, а також – БПЛА.
“У нічний час противник проводив заходи щодо відновлення та налагодження зв’язку, здійснив підвіз провізії та БК. Відзначається низька забезпеченість особового складу противника теплими речами та медикаментами”, – додали в ОТУВ “Харків”.
Втрати ЗС РФ за добу: 17 убитих, 41 поранений, один полонений. На Харківському напрямку ворог втратив: танк, чотири артсистеми, 15 авто, 43 БПЛА. Крім того, українські захисники знищили 64 укриття окупантів, стартовий майданчик для запуску БПЛА, місце зберігання боєприпасів.
Читайте також: Генштаб повідомив про 16 боїв на Харківщині, а також про авіаудари по області
Новини за темою:
- Категорії: Україна, Харків; Теги: зведення, ОТГВ "Харьков";
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У Вовчанську армія РФ воює без ліків та теплих речей – ОТУВ “Харків”»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2024 в 10:36;
Кореспондент Николь Костенко-Лагутина у цій статті розкриває тему новин про те, що "В течение суток враг, в основном, занимался пополнением резервов и инженерным оборудованием позиций, сообщили в ОТГВ “Харьков”. ".