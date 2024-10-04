ОТГВ «Харьков»: 326 раз обстреляла РФ позиции ВСУ на Харьковском направлении

О штурмах врага на севере Харьковщины сообщили в утренней сводке 4 октября в ОТГВ «Харьков».

За сутки обстановка на фронте на Харьковском направлении существенно не изменилась, однако ситуация остается сложной, рассказали в ВСУ.

«За прошедшие сутки произошло 4 боевых столкновения в районе Старицы и Волчанска. Российские оккупанты нанесли 4 авиаудара с использованием 10 КАБов и 67 ударов – дронами-камикадзе. Совершили 326 обстрелов позиций защитников Украины», – отметили в ОТГВ «Харьков».

Обновленная информация о потерях врага за сутки: 60 убитых, 80 раненых. На Харьковском направлении враг потерял танк, семь артсистем, 13 авто, 4 РСЗО, 5 единиц спецтехники и 43 БПЛА. Кроме такого, украинские защитники уничтожили 70 укрытий и шесть мест для хранения боеприпасов.

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