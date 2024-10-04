Live
  • Пт 04.10.2024
  • Харьков  +20°С
  • USD 41.22
  • EUR 45.52

ОТГВ «Харьков»: 326 раз обстреляла РФ позиции ВСУ на Харьковском направлении

Украина 11:13   04.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
ОТГВ «Харьков»: 326 раз обстреляла РФ позиции ВСУ на Харьковском направлении Фото: Генштаб ВСУ

О штурмах врага на севере Харьковщины сообщили в утренней сводке 4 октября в ОТГВ «Харьков».

За сутки обстановка на фронте на Харьковском направлении существенно не изменилась, однако ситуация остается сложной, рассказали в ВСУ.

«За прошедшие сутки произошло 4 боевых столкновения в районе Старицы и Волчанска. Российские оккупанты нанесли 4 авиаудара с использованием 10 КАБов и 67 ударов – дронами-камикадзе. Совершили 326 обстрелов позиций защитников Украины», – отметили в ОТГВ «Харьков».

Обновленная информация о потерях врага за сутки: 60 убитых, 80 раненых. На Харьковском направлении враг потерял танк, семь артсистем, 13 авто, 4 РСЗО, 5 единиц спецтехники и 43 БПЛА. Кроме такого, украинские защитники уничтожили 70 укрытий и шесть мест для хранения боеприпасов.

Читайте также: Генштаб сообщил о 15 боях на Харьковщине за сутки

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Жители многоэтажек Харьковщины получили счета за техобслуживание газопроводов
Жители многоэтажек Харьковщины получили счета за техобслуживание газопроводов
02.10.2024, 15:38
Новости Харькова — главное 4.10: СБУ накрыла производство «справок от армии»
Новости Харькова — главное 4.10: СБУ накрыла производство «справок от армии»
04.10.2024, 11:37
Сегодня в Харькове не будут ездить троллейбусы: как спланировать маршрут
Сегодня в Харькове не будут ездить троллейбусы: как спланировать маршрут
03.10.2024, 11:41
Сегодня 4 октября: какой праздник и день в истории
Сегодня 4 октября: какой праздник и день в истории
04.10.2024, 06:00
В Харькове подорожали картошка и яйца: средние цены по городу
В Харькове подорожали картошка и яйца: средние цены по городу
04.10.2024, 11:29
Золочев снова со светом – электроснабжение пропало после обстрела
Золочев снова со светом – электроснабжение пропало после обстрела
04.10.2024, 11:49

Новости по теме:

17:35
10 КАБов сбросили россияне на Харьковском направлении – Генштаб ВСУ
16:53
РФ атакует Купянск FPV-дронами и КАБами: среди пострадавших – 16-летняя
19:21
В сентябре россияне 15 раз атаковали Харьков и повредили около 340 домов
17:29
20 бомб сбросила РФ на Харьковском и Купянском направлениях – Генштаб ВСУ
18:16
4 боя продолжаются на Харьковском и Купянском направлениях – Генштаб ВСУ

Вы читали новость: «ОТГВ «Харьков»: 326 раз обстреляла РФ позиции ВСУ на Харьковском направлении»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 4 октября 2024 в 11:13;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О штурмах врага на севере Харьковщины сообщили в утренней сводке 4 октября в ОТГВ «Харьков».".