ОТУВ “Харків”: 326 разів обстріляла РФ позиції ЗСУ на Харківському напрямку
Про штурми ворога на півночі Харківщини повідомили в ранковому зведенні 4 жовтня в ОТУВ “Харків”.
За добу обстановка на фронті на Харківському напрямку суттєво не змінилася, проте ситуація залишається складною, розповіли у ЗСУ.
“За минулу добу сталося 4 бойові зіткнення в районі Стариці та Вовчанська. Російські окупанти завдали 4 авіаудара з використанням 10 КАБів та 67 ударів – дронами-камікадзе. Здійснили 326 обстрілів позицій захисників України”, – зазначили в ОТУВ “Харків”.
Оновлена інформація про втрати ворога за добу: 60 убитих, 80 поранених. На Харківському напрямку ворог втратив танк, сім артсистем, 13 авто, 4 РСЗВ, 5 одиниць спецтехніки та 43 БПЛА. Крім того, українські захисники знищили 70 укриттів та шість місць для зберігання боєприпасів.
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про штурми ворога на півночі Харківщини повідомили в ранковому зведенні 4 жовтня в ОТУВ “Харків”.".