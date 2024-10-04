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ОТУВ “Харків”: 326 разів обстріляла РФ позиції ЗСУ на Харківському напрямку

Україна 11:13   04.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
ОТУВ “Харків”: 326 разів обстріляла РФ позиції ЗСУ на Харківському напрямку Фото: Генштаб ЗСУ

Про штурми ворога на півночі Харківщини повідомили в ранковому зведенні 4 жовтня в ОТУВ “Харків”.

За добу обстановка на фронті на Харківському напрямку суттєво не змінилася, проте ситуація залишається складною, розповіли у ЗСУ.

“За минулу добу сталося 4 бойові зіткнення в районі Стариці та Вовчанська. Російські окупанти завдали 4 авіаудара з використанням 10 КАБів та 67 ударів – дронами-камікадзе. Здійснили 326 обстрілів позицій захисників України”, – зазначили в ОТУВ “Харків”.

Оновлена ​​інформація про втрати ворога за добу: 60 убитих, 80 поранених. На Харківському напрямку ворог втратив танк, сім артсистем, 13 авто, 4 РСЗВ, 5 одиниць спецтехніки та 43 БПЛА. Крім того, українські захисники знищили 70 укриттів та шість місць для зберігання боєприпасів.

Читайте також: Генштаб повідомив про 15 боїв на Харківщині за добу

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Жовтня 2024 в 11:13;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про штурми ворога на півночі Харківщини повідомили в ранковому зведенні 4 жовтня в ОТУВ “Харків”.".