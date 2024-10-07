Погиб волонтер из Харькова во время эвакуации на Покровском направлении
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Вчера, 6 октября, на Покровском направлении во время выполнения эвакуационной миссии погиб волонтер Тигран.
Об этом сообщает ОО «Роза на руке».
«Это человек спас очень много жизней и всегда приходил на помощь. Нам очень тяжело делиться этой новостью, и мы все глубоко расстроены. Пусть память о Тигране и его светлых моментах будет с нами», — говорится в сообщении.
Отмечается, что у погибшего осталась дочка.
Видео: ОО «Роза на руке»
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: волонтер, направление, погиб, Покровское, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 7 октября 2024 в 15:34;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вчера, 6 октября, на Покровском направлении во время выполнения эвакуационной миссии погиб волонтер Тигран.".