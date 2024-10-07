Погиб волонтер из Харькова во время эвакуации на Покровском направлении

Вчера, 6 октября, на Покровском направлении во время выполнения эвакуационной миссии погиб волонтер Тигран.

Об этом сообщает ОО «Роза на руке».

«Это человек спас очень много жизней и всегда приходил на помощь. Нам очень тяжело делиться этой новостью, и мы все глубоко расстроены. Пусть память о Тигране и его светлых моментах будет с нами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у погибшего осталась дочка.

Видео: ОО «Роза на руке»