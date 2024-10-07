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Загинув волонтер з Харкова під час евакуації на Покровському напрямку (відео)

Суспільство 15:34   07.10.2024
Вікторія Яковенко
Загинув волонтер з Харкова під час евакуації на Покровському напрямку (відео) скриншот

Вчора, 6 жовтня, на Покровському напрямку під час виконання евакуаційної місії загинув волонтер Тигран.

Про це повідомляє ГО «Троянда на Руці».

«Це людина яка врятувала дуже багато життів і завжди приходила на допомогу. Нам дуже важко ділитися цією новиною, і ми всі глибоко засмучені. Нехай пам’ять про Тиграна та його світлі моменти буде з нами», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у загиблого залишилася маленька донька.

Відео: ГО “Троянда на руці”

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2024 в 15:34;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вчора, 6 жовтня, на Покровському напрямку під час виконання евакуаційної місії загинув волонтер Тигран.".