Загинув волонтер з Харкова під час евакуації на Покровському напрямку (відео)
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Вчора, 6 жовтня, на Покровському напрямку під час виконання евакуаційної місії загинув волонтер Тигран.
Про це повідомляє ГО «Троянда на Руці».
«Це людина яка врятувала дуже багато життів і завжди приходила на допомогу. Нам дуже важко ділитися цією новиною, і ми всі глибоко засмучені. Нехай пам’ять про Тиграна та його світлі моменти буде з нами», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у загиблого залишилася маленька донька.
Відео: ГО “Троянда на руці”
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2024 в 15:34;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вчора, 6 жовтня, на Покровському напрямку під час виконання евакуаційної місії загинув волонтер Тигран.".