Воюют без воды, еды, лекарств и теплых вещей: ВСУ о военных РФ на Харьковщине

Спикер ОТГВ «Харьков» Виталий Саранцев в эфире нацмарафона рассказал, что ситуация на Харьковщине остается тяжелой – у врага остается еще достаточно живой силы и оружия.

По словам Саранцева, в течение прошлой недели враг чаще начал использовать тактическую авиацию и БПЛА. Вместе с тем, на Харьковском направлении противник деморализован из-за нехватки провизии. Отмечают случаи, когда россияне отказываются выполнять боевые задачи.

«Что касается, например, населенного пункта Глубокое и позиций вокруг него, где противник закрепился, то для него логистическим пунктом стал населенный пункт Красное, который ближе всего расположен к российско-украинской границе. Там противник выгружает какие-то провизию, боекомплект, воду – и уже дальше с помощью такелажных команд, ручным перемещением, пытается проводить логистическое обеспечение на передовых позициях. Также иногда он для этого использует беспилотные летательные аппараты, повышенной грузоподъемности. Мощность FPV-дронов на том направлении достаточно ощутима, и противник кое-где остается без поставки», – отметил Саранцев.

Не лучше для россиян складывается ситуация и в Волчанске. Там противник истощен постоянными срывами ротации – ВСУ отслеживают передвижения врага и не дают ему перегруппироваться.

«Те подразделения, те штурмовые группы, которые противник применяет в Волчанске, они разбросаны довольно далеко друг от друга по локациям. Они, просачиваясь на ту или иную локацию, несколько дней там ожидают, чтобы проводить боевые действия. Вместе с тем, в бой они выходят, не имея достаточного количества провианта, у них нет достаточного количества медикаментов и, в принципе, также у них нет теплых вещей. Сейчас уже достаточно прохладные ночи и, конечно, это некомфортно находиться в развалинах, не имея ничего теплого. Также те подразделения, которые должны их снабжать, предоставлять им там какие-то поставки, они не всегда могут это делать, потому что мы уничтожаем их цепочки логистики, дальними средствами разведки мы обнаруживаем маршруты передвижения противника», – отметил Саранцев.

Из-за этого противник не может и продолжать штурмовать наши позиции, отметили в ВСУ.