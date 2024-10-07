Воюють без води, їжі, ліків, теплих речей: ЗСУ про військових РФ на Харківщині

Спікер ОТУВ “Харків” Віталій Саранцев в етері нацмарафону розповів, що ситуація на Харківщині залишається важкою – у ворога залишається ще достатньо живої сили та зброї.

За словами Саранцева, протягом минулого тижня ворог частіше почав використовувати тактичну авіацію та БПЛА. Водночас на Харківському напрямку противник деморалізований через брак провізії. Фыксують випадки, коли росіяни відмовляються виконувати бойові завдання.

“Що стосується, наприклад, населення Глибоке і позиції навколо нього, там де противник закріпився, то для нього логістичним пунктом став населений пункт Красне, який найближче розташований до російсько-українського кордону. Там противник вивантажує якісь провізію, боєкомплект, воду – і вже далі з допомогою такелажних команд, ручним переміщенням, намагається проводити логістичне забезпечення на передових позиціях. Також подекуди він для цього використовує безпілотні літальні апарати, підвищеної вантажопідйомності”, – зазначив Саранцев.

Не найкраще для росіян складається ситуація й у Вовчанську. Там противник виснажений постійними зривами ротації – ЗСУ відстежують пересування ворога та не дають йому перегрупуватись.

” Ті підрозділи, ті штурмові групи, які противник застосовує у Вовчанську, вони розкидані досить далеко одна від одної по локаціях. Вони, просочуючись на ту чи іншу локацію, вони кілька днів там очікують, щоб проводити бойові дії. Разом із тим, у бій вони виходять, не маючи достатньої кількості провіанту, вони не мають достатньої кількості медикаментів і, в принципі, також вони не мають теплих речей. Зараз вже досить прохолодні ночі і, звичайно, це некомфортно перебувати в розвалинах, не маючи нічого теплого. Так само ті підрозділи, які мають їх забезпечувати, надавати їм там якесь постачання, вони не завжди можуть це робити, тому що ми знищуємо їхні ланцюжки логістики, дальніми засобами розвідки ми виявляємо маршрути пересування противника”, – зазначив Саранцев.

Через це ворог не може і продовжувати штурмувати наші позиції, зазначили у ЗСУ.