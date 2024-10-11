«Россияне не действуют радикально» – Коваленко о наступлении РФ на Купянщине

Ситуация на Купянском направлении остается стабильно тяжелой, констатировал на Oboz.ua военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

Враг продолжает пытаться наступать к левому береги речки Оскол, рассказал Коваленко.

«Здесь русские оккупанты используют в качестве основной площадки город Песчаное. В принципе, ситуация стабильно сложная – россияне постепенно, шаг за шагом формируют фланги. Опасная ситуация, но опять же, по состоянию на сегодняшний день россияне не совершают каких-либо радикальных действий, потому что их здесь не гонят в спину. Это, с одной стороны, дает нам понимание, насколько они могут растянуть сам замысел с выходом на левый берег реки Оскол. С другой стороны – это должно нам давать еще мощность для противодействия – подготовки для каких-либо противодействий. Хотя, опять же, наблюдается оно, или нет – не знаю. Потому что вот этот аппендикс, по моему мнению, если у нас уже были бы возможности и желания, мы бы его срезали, пока он не срезан», – отметил Коваленко.

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