«Россияне не действуют радикально» – Коваленко о наступлении РФ на Купянщине
Ситуация на Купянском направлении остается стабильно тяжелой, констатировал на Oboz.ua военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.
Враг продолжает пытаться наступать к левому береги речки Оскол, рассказал Коваленко.
«Здесь русские оккупанты используют в качестве основной площадки город Песчаное. В принципе, ситуация стабильно сложная – россияне постепенно, шаг за шагом формируют фланги. Опасная ситуация, но опять же, по состоянию на сегодняшний день россияне не совершают каких-либо радикальных действий, потому что их здесь не гонят в спину. Это, с одной стороны, дает нам понимание, насколько они могут растянуть сам замысел с выходом на левый берег реки Оскол. С другой стороны – это должно нам давать еще мощность для противодействия – подготовки для каких-либо противодействий. Хотя, опять же, наблюдается оно, или нет – не знаю. Потому что вот этот аппендикс, по моему мнению, если у нас уже были бы возможности и желания, мы бы его срезали, пока он не срезан», – отметил Коваленко.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: Александр Коваленко., купянск, наступ, наступление;
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- • Дата публикации материала: 11 октября 2024 в 11:53;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация на Купянском направлении остается стабильно тяжелой, констатировал на Oboz.ua военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.".