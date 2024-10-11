“Росіяни не діють радикально” – Коваленко про наступ РФ на Куп’янщині

Ситуація на Куп’янському напрямку залишається стабільно тяжкою, констатував на Oboz.ua військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.

Ворог продовжує намагатися наступати до лівого берега річки Оскіл, розповів Коваленко.

“Тут російські окупанти використовують як основний майданчик місто Піщане. У принципі, ситуація стабільно складна – росіяни поступово, крок за кроком, формують фланги. Небезпечна ситуація, але знову ж таки, станом на зараз росіяни не здійснюють якихось радикальних дій, бо їх тут не женуть у спину. Це, з одного боку, – дає нам розуміння, наскільки вони можуть розтягнути цей задум із виходом на лівий берег річки Оскіл. З іншого боку – це повинно нам давати ще можливість для протидії – підготовки для якихось протидій. Хоча, знову ж таки, спостерігається воно, чин і – не знаю, бо ось саме цей апендикс, на мою думку, якщо у нас вже були б можливості та бажання, ми це зрізали, поки що він не зрізаний”, – сказав Коваленко.

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