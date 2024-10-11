Упал дома и не мог встать: копы спасли пожилого мужчину в Харькове

В Харькове патрульные помогли пожилому мужчине, который упал дома и не мог встать. Правоохранителей вызвала родственница пенсионера.

Вчера, 10 октября, днем ​​женщина сообщила, что ее родственник в течение двух суток не открывает дверь в квартиру и не отвечает на телефонные звонки, рассказали в Управлении патрульной полиции Харьковской области.

«Жилье было закрыто, из-за дверного замка полицейские заметили мужчину, который находился на полу. Инспекторы Станислав Колода, Дмитрий Сирык и Александр Бирка с помощью подручных инструментов открыли квартиру», — сообщили копы.

Отмечается, что мужчина сидел на полу в одной из комнат в беспомощном состоянии. Правоохранители начали оказывать помощь пенсионеру и вызвали «скорую». Медики его госпитализировали.