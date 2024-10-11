Упал дома и не мог встать: копы спасли пожилого мужчину в Харькове
В Харькове патрульные помогли пожилому мужчине, который упал дома и не мог встать. Правоохранителей вызвала родственница пенсионера.
Вчера, 10 октября, днем женщина сообщила, что ее родственник в течение двух суток не открывает дверь в квартиру и не отвечает на телефонные звонки, рассказали в Управлении патрульной полиции Харьковской области.
«Жилье было закрыто, из-за дверного замка полицейские заметили мужчину, который находился на полу. Инспекторы Станислав Колода, Дмитрий Сирык и Александр Бирка с помощью подручных инструментов открыли квартиру», — сообщили копы.
Отмечается, что мужчина сидел на полу в одной из комнат в беспомощном состоянии. Правоохранители начали оказывать помощь пенсионеру и вызвали «скорую». Медики его госпитализировали.
Читайте также: Двух человек спасли во время пожара на Салтовке (видео патрульных)
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: врятували, мужчину, патрульні, патрульные, пенсионер, скорая, спасли, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Упал дома и не мог встать: копы спасли пожилого мужчину в Харькове»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 11 октября 2024 в 12:07;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове патрульные помогли пожилому мужчине, который упал дома и не мог встать. Правоохранителей вызвала родственница пенсионера.".