Впав вдома й не міг встати: копи врятували літнього чоловіка у Харкові
У Харкові патрульні допомогли літньому чоловіку, який впав удома й не міг підвестися. Правоохоронців викликала родичка пенсіонера.
Учора, 10 жовтня, вдень жінка повідомила, що її родич протягом двох діб не відчиняє двері до квартири та не відповідає на телефонні дзвінки, розповіли в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.
«Помешкання було зачинено, через дверний замок поліцейські помітили чоловіка, який знаходився на підлозі. Інспектори Станіслав Колода, Дмитро Сірик та Олександр Бирка за допомогою підручних інструментів відкрили помешкання», – повідомили копи.
Зазначається, що чоловік сидів на підлозі однієї з кімнат у безпорадному стані. Правоохоронці почали надавати допомогу пенсіонеру та викликали «швидку». Медики його шпиталізували.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2024 в 12:07;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові патрульні допомогли літньому чоловіку, який впав удома й не міг підвестися. Правоохоронців викликала родичка пенсіонера.".