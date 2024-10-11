Впав вдома й не міг встати: копи врятували літнього чоловіка у Харкові

У Харкові патрульні допомогли літньому чоловіку, який впав удома й не міг підвестися. Правоохоронців викликала родичка пенсіонера.

Учора, 10 жовтня, вдень жінка повідомила, що її родич протягом двох діб не відчиняє двері до квартири та не відповідає на телефонні дзвінки, розповіли в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

«Помешкання було зачинено, через дверний замок поліцейські помітили чоловіка, який знаходився на підлозі. Інспектори Станіслав Колода, Дмитро Сірик та Олександр Бирка за допомогою підручних інструментів відкрили помешкання», – повідомили копи.

Зазначається, що чоловік сидів на підлозі однієї з кімнат у безпорадному стані. Правоохоронці почали надавати допомогу пенсіонеру та викликали «швидку». Медики його шпиталізували.