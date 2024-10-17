В Киевском районе отключат газ – в каких домах его сегодня не будет
В Харьковском городском филиале «Газсети» предупредили, что сегодня в части Киевского района отключат газ. Это связано с проведением ремонтных работ.
«Просим потребителей быть осмотрительными и перекрыть краны перед газовыми приборами. Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения в соответствии с требованиями Правил безопасности систем газоснабжения. Приносим свои извинения за временные неудобства!», – написали газовики.
Узнать, в каких именно домах не будет голубого топлива можно по ссылке.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: газ, Газсети, отключат газ;
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- • Дата публикации материала: 17 октября 2024 в 10:57;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском городском филиале «Газсети» предупредили, что сегодня в части Киевского района отключат газ. Это связано с проведением ремонтных работ.".