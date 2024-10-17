У Київському районі відключать газ – у яких будинках його сьогодні не буде

У Харківській міській філії “Газмережі” попередили, що сьогодні в частині Київського району відключать газ. Це з проведенням ремонтних робіт.

“Просимо споживачів бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами. Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу в усі помешкання для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил безпеки систем газопостачання. Просимо вибачення за тимчасові незручності!“, – написали газовики.

Дізнатися, в яких будинках не буде блакитного палива можна за посиланням.