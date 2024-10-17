У Київському районі відключать газ – у яких будинках його сьогодні не буде
У Харківській міській філії “Газмережі” попередили, що сьогодні в частині Київського району відключать газ. Це з проведенням ремонтних робіт.
“Просимо споживачів бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами. Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу в усі помешкання для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил безпеки систем газопостачання. Просимо вибачення за тимчасові незручності!“, – написали газовики.
Дізнатися, в яких будинках не буде блакитного палива можна за посиланням.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2024 в 10:57;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській міській філії “Газмережі” попередили, що сьогодні в частині Київського району відключать газ. Це з проведенням ремонтних робіт.".