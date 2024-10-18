12 лет тюрьмы получил «начальник оккупационной полиции Харьковщины»
Суд признал виновным 39-летнего «начальника оккупационной полиции Харьковщины». На данный момент он скрывается на территории РФ, рассказали в Харьковской областной прокуратуре.
Прокуроры доказали, что 27 июля 2022 года осужденный вместе с двумя российскими военными приехали домой к 36-летней жительнице Купянска.
«Будучи вооруженными, они начали угрожать женщине в присутствии ее пожилых родителей, требуя отдать внедорожник Toyota Land Cruiser. В случае неповиновения фигурант обещал забрать женщину для проведения «допроса». Автомобиль потерпевшей «главный полицейский Харьковщины» использовал в личных целях: ездил в кафе и магазины на территории оккупированной Харьковщины, а также в г. Белгород рф», – отметили правоохранители.
На данный момент фигурант объявлен в международный розыск. Известно, что он скрывается на территории России – занимает фейковую должность «заместителя главы ВГА Харьковской области по обороне и безопасности».
Кроме того, за занятие должности в оккупационной администрации фигуранту инкриминировали государственное предательство, совершенное в условиях военного положения, а также коллаборационную деятельность (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 УК Украины). По указанным фактам прокурорами Харьковской областной прокуратуры направлен обвинительный акт в Червонозаводской районный суд г. Харькова. Судебное разбирательство продолжается, – добавили в прокуратуре.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: колаборант, коллаборант, купянск, прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 18 октября 2024 в 11:43;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Суд признал виновным 39-летнего «начальника оккупационной полиции Харьковщины». На данный момент он скрывается на территории РФ, рассказали в Харьковской областной прокуратуре.".