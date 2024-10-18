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12 років в’язниці отримав “начальник окупаційної поліції Харківщини”

Події 11:43   18.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
12 років в’язниці отримав “начальник окупаційної поліції Харківщини”

Суд визнав винним 39-річного “начальника окупаційної поліції Харківщини”. Наразі він переховується на території РФ, розповіли в Харківській обласній прокуратурі.

Прокурори довели, що 27 липня 2022 року засуджений разом із двома російськими військовими приїхали додому до 36-річної мешканки Куп’янська.

Будучи озброєними, вони почали погрожувати жінці у присутності її літніх батьків, вимагаючи віддати позашляховик «Toyota Land Cruiser». У разі непокори фігурант обіцяв забрати жінку для проведення «допроса». Автомобіль потерпілої «головний поліцейський Харківщини» використовував в особистих цілях: їздив до кафе та магазинів на території окупованої Харківщини, а також до м. бєлгород рф”, – зазначили правоохоронці.

Наразі фігуранта оголосили в міжнародний розшук. Відомо, що він ховається на території Росії – обіймає фейкову посаду «заступника голови ВДА Харківської області з оборони та безпеки».

Крім того, за зайняття посади в окупаційній адміністрації фігуранту інкриміновано державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану, а також колабораційну діяльність (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України). За вказаними  фактами прокурорами Харківської обласної прокуратури направлено обвинувальний акт до Червонозаводського районного суду м. Харкова. Судовий розгляд триває, додали у прокуратурі.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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Ви читали новину: «12 років в’язниці отримав “начальник окупаційної поліції Харківщини”»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2024 в 11:43;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Суд визнав винним 39-річного “начальника окупаційної поліції Харківщини”. Наразі він переховується на території РФ, розповіли в Харківській обласній прокуратурі.".