12 років в’язниці отримав “начальник окупаційної поліції Харківщини”
Суд визнав винним 39-річного “начальника окупаційної поліції Харківщини”. Наразі він переховується на території РФ, розповіли в Харківській обласній прокуратурі.
Прокурори довели, що 27 липня 2022 року засуджений разом із двома російськими військовими приїхали додому до 36-річної мешканки Куп’янська.
“Будучи озброєними, вони почали погрожувати жінці у присутності її літніх батьків, вимагаючи віддати позашляховик «Toyota Land Cruiser». У разі непокори фігурант обіцяв забрати жінку для проведення «допроса». Автомобіль потерпілої «головний поліцейський Харківщини» використовував в особистих цілях: їздив до кафе та магазинів на території окупованої Харківщини, а також до м. бєлгород рф”, – зазначили правоохоронці.
Наразі фігуранта оголосили в міжнародний розшук. Відомо, що він ховається на території Росії – обіймає фейкову посаду «заступника голови ВДА Харківської області з оборони та безпеки».
Крім того, за зайняття посади в окупаційній адміністрації фігуранту інкриміновано державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану, а також колабораційну діяльність (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України). За вказаними фактами прокурорами Харківської обласної прокуратури направлено обвинувальний акт до Червонозаводського районного суду м. Харкова. Судовий розгляд триває, додали у прокуратурі.
Читайте також: ЦПК: Депутат-втікач з Харкова Одарченко зізнався, що пропонував хабар
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: колаборант, куп'янск, прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «12 років в’язниці отримав “начальник окупаційної поліції Харківщини”»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2024 в 11:43;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Суд визнав винним 39-річного “начальника окупаційної поліції Харківщини”. Наразі він переховується на території РФ, розповіли в Харківській обласній прокуратурі.".