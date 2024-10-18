ОТГВ «Харьков»: 326 раз обстреляла РФ позиции ВСУ на Харьковском направлении
Ситуация на Харьковском направлении остается сложной – враг постоянно штурмует наши позиции и пытается захватить новые территории, сообщили в ОТГВ «Харьков».
«За прошедшие сутки враг семь раз безуспешно штурмовал вблизи населенных пунктов Волчанск и Старица. Российские оккупанты нанесли 2 авиаудара с использованием 4 КАБ. Нанесли 39 ударов дронами-камикадзе. Совершили 326 обстрелов позиций защитников Украины. Силы обороны адекватно реагируют на действие неприятеля и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику русских оккупантов», – отметили в ВСУ.
За сутки ВСУ ликвидировали 119 военных армии РФ: 50 убитых, 68 раненых, один сдался в плен. Также враг потерял 86 единиц вооружения и военной техники: артсистему, 32 авто, 51 БПЛА. Кроме того, украинские защитники уничтожили 70 укрытий, две стартовые позиции для запуска БПЛА, место для хранения боеприпасов.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: наступ, наступление, ОТГВ "Харьков", харьковщина, штурмы;
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- • Дата публикации материала: 18 октября 2024 в 11:10;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация на Харьковском направлении остается сложной – враг постоянно штурмует наши позиции и пытается захватить новые территории, сообщили в ОТГВ «Харьков».".