ОТГВ «Харьков»: 326 раз обстреляла РФ позиции ВСУ на Харьковском направлении

Ситуация на Харьковском направлении остается сложной – враг постоянно штурмует наши позиции и пытается захватить новые территории, сообщили в ОТГВ «Харьков».

«За прошедшие сутки враг семь раз безуспешно штурмовал вблизи населенных пунктов Волчанск и Старица. Российские оккупанты нанесли 2 авиаудара с использованием 4 КАБ. Нанесли 39 ударов дронами-камикадзе. Совершили 326 обстрелов позиций защитников Украины. Силы обороны адекватно реагируют на действие неприятеля и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику русских оккупантов», – отметили в ВСУ.

За сутки ВСУ ликвидировали 119 военных армии РФ: 50 убитых, 68 раненых, один сдался в плен. Также враг потерял 86 единиц вооружения и военной техники: артсистему, 32 авто, 51 БПЛА. Кроме того, украинские защитники уничтожили 70 укрытий, две стартовые позиции для запуска БПЛА, место для хранения боеприпасов.