ОТУВ «Харків»: 326 разів обстріляла РФ позиції ЗСУ на Харківському напрямку

Ситуація на Харківському напрямку залишається складною – ворог постійно штурмує наші позиції та намагається захопити нові території, повідомили в ОТУВ “Харків”.

“Протягом минулої доби ворог сім разів безрезультатно штурмував поблизу населених пунктів Вовчанськ та Стариця. російські окупанти завдали 2 авіаудари з використанням 4 КАБ. Завдали 39 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 326 обстрілів позицій захисників України. Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів“, – зазначили у ЗСУ.

За добу ЗСУ ліквідували 119 військових армії РФ: 50 убитих, 68 поранених, один здався в полон. Також ворог втратив 86 одиниць озброєння та військової техніки: артсистему, 32 авто, 51 БПЛА. Крім того, українські захисники знищили 70 укриттів, дві стартові позиції для запуску БПЛА, місце зберігання боєприпасів.