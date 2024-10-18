ОТУВ «Харків»: 326 разів обстріляла РФ позиції ЗСУ на Харківському напрямку
Ситуація на Харківському напрямку залишається складною – ворог постійно штурмує наші позиції та намагається захопити нові території, повідомили в ОТУВ “Харків”.
“Протягом минулої доби ворог сім разів безрезультатно штурмував поблизу населених пунктів Вовчанськ та Стариця. російські окупанти завдали 2 авіаудари з використанням 4 КАБ. Завдали 39 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 326 обстрілів позицій захисників України. Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів“, – зазначили у ЗСУ.
За добу ЗСУ ліквідували 119 військових армії РФ: 50 убитих, 68 поранених, один здався в полон. Також ворог втратив 86 одиниць озброєння та військової техніки: артсистему, 32 авто, 51 БПЛА. Крім того, українські захисники знищили 70 укриттів, дві стартові позиції для запуску БПЛА, місце зберігання боєприпасів.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2024 в 11:10;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ситуація на Харківському напрямку залишається складною – ворог постійно штурмує наші позиції та намагається захопити нові території, повідомили в ОТУВ “Харків”.".