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Эвакуация в Купянском районе: за сутки полицейские вывезли 108 человек (фото)

Украина 11:58   20.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Эвакуация в Купянском районе: за сутки полицейские вывезли 108 человек (фото)

Накануне правоохранители эвакуировали из Купянского района 108 человек, проинформировали в облуправлении Нацполиции в Харьковской области.

«За 19 октября правоохранители эвакуировали 39 жителей из поселка Ковшаровка, 38 – из города Купянск, 6 граждан из поселка Купянск-Узловой, 10 – из села Куриловка, 8 – из села Подолы, 5 – из села Московка, а также по одному жителю из населенных пунктов Новоосиново и Моначиновка», – написали в полиции.

Также полицейские напомнили, что желающие выехать из опасных населенных пунктов могут обратиться на «горячую линию» по вопросам эвакуации по телефону 0-800-33-92-91 или по спецлинии полиции – «102».

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 20 октября 2024 в 11:58;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Накануне правоохранители эвакуировали из Купянского района 108 человек, проинформировали в облуправлении Наполиции в Харьковской области.".