Эвакуация в Купянском районе: за сутки полицейские вывезли 108 человек (фото)

Накануне правоохранители эвакуировали из Купянского района 108 человек, проинформировали в облуправлении Нацполиции в Харьковской области.

«За 19 октября правоохранители эвакуировали 39 жителей из поселка Ковшаровка, 38 – из города Купянск, 6 граждан из поселка Купянск-Узловой, 10 – из села Куриловка, 8 – из села Подолы, 5 – из села Московка, а также по одному жителю из населенных пунктов Новоосиново и Моначиновка», – написали в полиции.

Также полицейские напомнили, что желающие выехать из опасных населенных пунктов могут обратиться на «горячую линию» по вопросам эвакуации по телефону 0-800-33-92-91 или по спецлинии полиции – «102».