Евакуація у Куп’янському районі: за добу поліцейські вивезли 108 людей (фото)
Напередодні правоохоронці евакуювали з Куп’янського району 108 людей, поінформували в облуправлінні Нацполіції Харківської області.
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“За 19 жовтня правоохоронці евакуювали 39 мешканців з селища Ківшарівка, 38 – з міста Куп’янськ, 6 громадян з селища Куп’янськ-Вузловий, 10 – з села Курилівка, 8 – з села Подоли, 5 – з села Московка, а також по одному мешканцю з населених пунктів Новоосинове та Моначинівка“, – написали в поліції.
Також поліцейські нагадали, що охочі виїхати з небезпечних населених пунктів можуть звернутися на гарячу лінію з питань евакуації за телефоном 0-800-33-92-91 або за спецлінією поліції – “102”.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2024 в 11:58;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Напередодні правоохоронці евакуювали з Куп’янського району 108 людей, поінформували в облуправлінні Нацполіції Харківської області.".