Спасатели Купянщины помогают землякам эвакуироваться (фото)
Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области
В течение 20 октября спасатели ГСЧС помогли выехать из Купянщины в безопасные места 25 жителям.
«Это жители села Соболевка, Кондрашевской громады, поселка Купянск-Узловой и г. Купянск. В основном пожилые люди, маломобильные, которые без посторонней помощи не в состоянии справиться», – отметили в облуправлении ГСЧС Украины в Харьковской области.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: ГСЧС, Купянский район, принудительная эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 20 октября 2024 в 19:45;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение 20 октября спасатели ГСЧС помогли выехать из Купянщины в безопасные места 25 жителям.".