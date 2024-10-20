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Спасатели Купянщины помогают землякам эвакуироваться (фото)

Украина 19:45   20.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Спасатели Купянщины помогают землякам эвакуироваться (фото) Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области

В течение 20 октября спасатели ГСЧС помогли выехать из Купянщины в безопасные места 25 жителям.

Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области

«Это жители села Соболевка, Кондрашевской громады, поселка Купянск-Узловой и г. Купянск. В основном пожилые люди, маломобильные, которые без посторонней помощи не в состоянии справиться», – отметили в облуправлении ГСЧС Украины в Харьковской области.

Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области
Фото: Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 20 октября 2024 в 19:45;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение 20 октября спасатели ГСЧС помогли выехать из Купянщины в безопасные места 25 жителям.".