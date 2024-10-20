Спасатели Купянщины помогают землякам эвакуироваться (фото)

В течение 20 октября спасатели ГСЧС помогли выехать из Купянщины в безопасные места 25 жителям.

«Это жители села Соболевка, Кондрашевской громады, поселка Купянск-Узловой и г. Купянск. В основном пожилые люди, маломобильные, которые без посторонней помощи не в состоянии справиться», – отметили в облуправлении ГСЧС Украины в Харьковской области.