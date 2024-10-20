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Рятувальники Куп’янщини допомагають землякам евакуюватись (фото)

Україна 19:45   20.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Рятувальники Куп’янщини допомагають землякам евакуюватись (фото) Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області

Протягом 20 жовтня рятувальники ДСНС допомогли виїхати з Куп’янщини у безпечні місця 25 мешканцям.

Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області

“Це мешканці села Соболівка, Кіндрашівської громади, селища Куп’янськ-Вузловий та м. Куп’янськ. Здебільшого люди похилого віку, маломобільні, котрі без сторонньої допомоги не в змозі дати собі раду”, – зазначили в облуправлінні ДСНС України в Харківській області.

Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2024 в 19:45;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом 20 жовтня рятувальники ДСНС допомогли виїхати з Куп’янщини у безпечні місця 25 мешканцям.".