Рятувальники Куп’янщини допомагають землякам евакуюватись (фото)
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області
Протягом 20 жовтня рятувальники ДСНС допомогли виїхати з Куп’янщини у безпечні місця 25 мешканцям.
“Це мешканці села Соболівка, Кіндрашівської громади, селища Куп’янськ-Вузловий та м. Куп’янськ. Здебільшого люди похилого віку, маломобільні, котрі без сторонньої допомоги не в змозі дати собі раду”, – зазначили в облуправлінні ДСНС України в Харківській області.
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- Категорії: Україна, Харків; Теги: ГСЧС, Купянский район, принудительная эвакуация;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2024 в 19:45;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом 20 жовтня рятувальники ДСНС допомогли виїхати з Куп’янщини у безпечні місця 25 мешканцям.".