Рятувальники Куп’янщини допомагають землякам евакуюватись (фото)

Протягом 20 жовтня рятувальники ДСНС допомогли виїхати з Куп’янщини у безпечні місця 25 мешканцям.

“Це мешканці села Соболівка, Кіндрашівської громади, селища Куп’янськ-Вузловий та м. Куп’янськ. Здебільшого люди похилого віку, маломобільні, котрі без сторонньої допомоги не в змозі дати собі раду”, – зазначили в облуправлінні ДСНС України в Харківській області.