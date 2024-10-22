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Ночью россияне обстреляли Купянский район, есть пострадавший – Синегубов

Происшествия 08:37   22.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Ночью россияне обстреляли Купянский район, есть пострадавший – Синегубов Фото: Олег Синегубов/Telegram

О раненых и разрушениях на Харьковщине, которые возникли вследствие обстрелов РФ, сообщил утром 22 октября начальник ХОВА Олег Синегубов.

В 02:00 оккупанты запустили беспилотники по Купянскому району, БПЛА ударил по селу Сеньково. Вследствие «прилета» пострадал 31-летний мужчина, рассказал Синегубов.

«08:10 Изюмский р-н., Боровская ТГ., вблизи с. Новоплатоновка в результате попадания БПЛА в здание повреждены окна», – написал начальник ХОВА.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 22 октября 2024 в 08:37;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О раненых и разрушениях на Харьковщине, которые возникли вследствие обстрелов РФ, сообщил утром 22 октября начальник ХОВА Олег Синегубов.".