Ночью россияне обстреляли Купянский район, есть пострадавший – Синегубов
Фото: Олег Синегубов/Telegram
О раненых и разрушениях на Харьковщине, которые возникли вследствие обстрелов РФ, сообщил утром 22 октября начальник ХОВА Олег Синегубов.
В 02:00 оккупанты запустили беспилотники по Купянскому району, БПЛА ударил по селу Сеньково. Вследствие «прилета» пострадал 31-летний мужчина, рассказал Синегубов.
«08:10 Изюмский р-н., Боровская ТГ., вблизи с. Новоплатоновка в результате попадания БПЛА в здание повреждены окна», – написал начальник ХОВА.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрелы, синегубов, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 22 октября 2024 в 08:37;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О раненых и разрушениях на Харьковщине, которые возникли вследствие обстрелов РФ, сообщил утром 22 октября начальник ХОВА Олег Синегубов.".