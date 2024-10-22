Новости Харькова – главное за 22 октября: как прошла ночь

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:08

Тревога на Харьковщине: ночью была угроза удара БПЛА

Тревогу в Харькове и области объявили в 00:47. Как объяснили в Воздушных Силах ВСУ, причина – во вражеских беспилотниках на севере и западе Сумщины, которые постоянно меняли курс.

В 03:13 угроза БПЛА миновала. На Харьковщине (кроме Купянского района, Липецкой и Волчанской громады) прозвучал отбой.