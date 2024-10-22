Новости Харькова – главное за 22 октября: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
07:08
Тревога на Харьковщине: ночью была угроза удара БПЛА
Тревогу в Харькове и области объявили в 00:47. Как объяснили в Воздушных Силах ВСУ, причина – во вражеских беспилотниках на севере и западе Сумщины, которые постоянно меняли курс.
В 03:13 угроза БПЛА миновала. На Харьковщине (кроме Купянского района, Липецкой и Волчанской громады) прозвучал отбой.
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- • Дата публикации материала: 22 октября 2024 в 07:08;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".