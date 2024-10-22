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Новости Харькова – главное за 22 октября: как прошла ночь

Украина 07:08   22.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова – главное за 22 октября: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:08

Тревога на Харьковщине: ночью была угроза удара БПЛА 

Тревогу в Харькове и области объявили в 00:47. Как объяснили в Воздушных Силах ВСУ, причина – во вражеских беспилотниках на севере и западе Сумщины, которые постоянно меняли курс. 

В 03:13 угроза БПЛА миновала. На Харьковщине (кроме Купянского района, Липецкой и Волчанской громады) прозвучал отбой.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 22 октября 2024 в 07:08;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".