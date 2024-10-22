Новини Харкова – головне за 22 жовтня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:08

Тривога на Харківщині: вночі була загроза удару БПЛА

Тривогу в Харкові та області оголосили о 00:47. Як пояснили у Повітряних Силах ЗСУ, причина – у ворожих безпілотниках на півночі та заході Сумщини, які постійно змінювали курс.

О 03:13 загроза БПЛА минула. На Харківщині (крім Куп’янського району, Липецької та Вовчанської громади) пролунав відбій.