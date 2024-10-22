Новини Харкова – головне за 22 жовтня: як минула ніч
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:08
Тривога на Харківщині: вночі була загроза удару БПЛА
Тривогу в Харкові та області оголосили о 00:47. Як пояснили у Повітряних Силах ЗСУ, причина – у ворожих безпілотниках на півночі та заході Сумщини, які постійно змінювали курс.
О 03:13 загроза БПЛА минула. На Харківщині (крім Куп’янського району, Липецької та Вовчанської громади) пролунав відбій.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2024 в 07:08;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".