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Новини Харкова – головне за 22 жовтня: як минула ніч

Україна 07:08   22.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова – головне за 22 жовтня: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:08

Тривога на Харківщині: вночі була загроза удару БПЛА 

Тривогу в Харкові та області оголосили о 00:47. Як пояснили у Повітряних Силах ЗСУ, причина – у ворожих безпілотниках на півночі та заході Сумщини, які постійно змінювали курс. 

О 03:13 загроза БПЛА минула. На Харківщині (крім Куп’янського району, Липецької та Вовчанської громади) пролунав відбій.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2024 в 07:08;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".