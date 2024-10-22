Шмигаль анонсував новий проєкт, який реалізують на Харківщині: подробиці
Фото: Денис Шмигаль
У Харківській області реалізують пілотний проєкт із пріоритизації гуманітарного розмінування, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Щодо проєкту домовилися з Великою Британією та Швейцарією під час Конференції з протимінної діяльності в Лозанні, додав Шмигаль.
«Мета проєкту — напрацювати ефективний алгоритм, що дозволить очистити передусім ті землі, яких потребують люди та економіка. Ми вже повернули в експлуатацію 35 тис. квадратних кілометрів наших земель. Наша амбітна мета — до 2033 року обстежити абсолютну більшість потенційно замінованої території», – зазначив Шмигаль.
Читайте також: Механізоване розмінування: у ДСНС показали, як машини очищають область
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: земли, проект, розмінування, харківщина, шмыгаль;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Шмигаль анонсував новий проєкт, який реалізують на Харківщині: подробиці»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2024 в 14:26;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області реалізують пілотний проєкт із пріоритизації гуманітарного розмінування, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.".