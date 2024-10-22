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Шмигаль анонсував новий проєкт, який реалізують на Харківщині: подробиці

Суспільство 14:26   22.10.2024
Вікторія Яковенко
Шмигаль анонсував новий проєкт, який реалізують на Харківщині: подробиці Фото: Денис Шмигаль

У Харківській області реалізують пілотний проєкт із пріоритизації гуманітарного розмінування, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Щодо проєкту домовилися з Великою Британією та Швейцарією під час Конференції з протимінної діяльності в Лозанні, додав Шмигаль.

«Мета проєкту — напрацювати ефективний алгоритм, що дозволить очистити передусім ті землі, яких потребують люди та економіка. Ми вже повернули в експлуатацію 35 тис. квадратних кілометрів наших земель. Наша амбітна мета — до 2033 року обстежити абсолютну більшість потенційно замінованої території», – зазначив Шмигаль.

Читайте також: Механізоване розмінування: у ДСНС показали, як машини очищають область

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2024 в 14:26;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області реалізують пілотний проєкт із пріоритизації гуманітарного розмінування, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.".