Шмигаль анонсував новий проєкт, який реалізують на Харківщині: подробиці

У Харківській області реалізують пілотний проєкт із пріоритизації гуманітарного розмінування, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Щодо проєкту домовилися з Великою Британією та Швейцарією під час Конференції з протимінної діяльності в Лозанні, додав Шмигаль.

«Мета проєкту — напрацювати ефективний алгоритм, що дозволить очистити передусім ті землі, яких потребують люди та економіка. Ми вже повернули в експлуатацію 35 тис. квадратних кілометрів наших земель. Наша амбітна мета — до 2033 року обстежити абсолютну більшість потенційно замінованої території», – зазначив Шмигаль.