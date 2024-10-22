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Шмыгаль анонсировал новый проект, который реализуют на Харьковщине: детальнее

Общество 14:26   22.10.2024
Виктория Яковенко
Шмыгаль анонсировал новый проект, который реализуют на Харьковщине: детальнее Фото: Денис Шмыгаль

В Харьковской области реализуют пилотный проект по приоритизации гуманитарного разминирования, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

О проекте договорились с Великобританией и Швейцарией во время Конференции по противоминной деятельности в Лозанне, добавил Шмыгаль.

«Цель проекта — наработать эффективный алгоритм, который позволит очистить прежде всего те земли, в которых нуждаются люди и экономика. Мы уже вернули в эксплуатацию 35 тысяч квадратных километров наших земель. Наша амбициозная цель – до 2033 года обследовать абсолютное большинство потенциально заминированной территории», — отметил Шмыгаль.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 22 октября 2024 в 14:26;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области реализуют пилотный проект по приоритизации гуманитарного разминирования, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.".