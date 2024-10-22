Шмыгаль анонсировал новый проект, который реализуют на Харьковщине: детальнее

В Харьковской области реализуют пилотный проект по приоритизации гуманитарного разминирования, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

О проекте договорились с Великобританией и Швейцарией во время Конференции по противоминной деятельности в Лозанне, добавил Шмыгаль.

«Цель проекта — наработать эффективный алгоритм, который позволит очистить прежде всего те земли, в которых нуждаются люди и экономика. Мы уже вернули в эксплуатацию 35 тысяч квадратных километров наших земель. Наша амбициозная цель – до 2033 года обследовать абсолютное большинство потенциально заминированной территории», — отметил Шмыгаль.