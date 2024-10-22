Встановив пічне опалення у квартирі: співробітники ДСНС врятували чоловіка

Про пожежі, що виникли за добу у регіоні, повідомили вранці 22 жовтня у пресслужбі ГУ ДСНС України у Харківській області.

Як повідомили рятувальники, одна з побутових пожеж виникла через спробу обігріти квартиру. У вогні мало не загинув чоловік.

“На одній з побутових пожеж, яка виникла через порушення правил пожежної безпеки під час влаштування та експлуатації пічного опалення, вогнеборцям вдалось врятувати 74-річного чоловіка. Загоряння трапилось у квартирі на 5-му поверсі житлової п’ятиповерхівки. Горіли домашні речі на площі 10 м кв.”, – розповіли у ДСНС.

Загалом за добу на Харківщині було сім пожеж. Займань через обстріли не зафіксовано, додали рятувальники.