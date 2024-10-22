Встановив пічне опалення у квартирі: співробітники ДСНС врятували чоловіка
Про пожежі, що виникли за добу у регіоні, повідомили вранці 22 жовтня у пресслужбі ГУ ДСНС України у Харківській області.
Як повідомили рятувальники, одна з побутових пожеж виникла через спробу обігріти квартиру. У вогні мало не загинув чоловік.
“На одній з побутових пожеж, яка виникла через порушення правил пожежної безпеки під час влаштування та експлуатації пічного опалення, вогнеборцям вдалось врятувати 74-річного чоловіка. Загоряння трапилось у квартирі на 5-му поверсі житлової п’ятиповерхівки. Горіли домашні речі на площі 10 м кв.”, – розповіли у ДСНС.
Загалом за добу на Харківщині було сім пожеж. Займань через обстріли не зафіксовано, додали рятувальники.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: ГСЧС, пожежа, спасатели;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2024 в 08:12;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про пожежі, що виникли за добу у регіоні, повідомили вранці 22 жовтня у пресслужбі ГУ ДСНС України у Харківській області.".