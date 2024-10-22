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Встановив пічне опалення у квартирі: співробітники ДСНС врятували чоловіка

Події 08:12   22.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Встановив пічне опалення у квартирі: співробітники ДСНС врятували чоловіка

Про пожежі, що виникли за добу у регіоні, повідомили вранці 22 жовтня у пресслужбі ГУ ДСНС України у Харківській області.

Як повідомили рятувальники, одна з побутових пожеж виникла через спробу обігріти квартиру. У вогні мало не загинув чоловік.

“На одній з побутових пожеж, яка виникла через порушення правил пожежної безпеки під час влаштування та експлуатації пічного опалення, вогнеборцям вдалось врятувати 74-річного чоловіка. Загоряння трапилось у квартирі на 5-му поверсі житлової п’ятиповерхівки. Горіли домашні речі на площі 10 м кв.”, – розповіли у ДСНС.

Загалом за добу на Харківщині було сім пожеж. Займань через обстріли не зафіксовано, додали рятувальники.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2024 в 08:12;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про пожежі, що виникли за добу у регіоні, повідомили вранці 22 жовтня у пресслужбі ГУ ДСНС України у Харківській області.".