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Установил печное отопление в квартире: сотрудники ГСЧС спасли мужчину

Происшествия 08:12   22.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Установил печное отопление в квартире: сотрудники ГСЧС спасли мужчину

О пожарах, которые возникли за сутки в регионе, сообщили утром 22 октября в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Как сообщили спасатели, один из бытовых пожаров возник из-за попытки обогреть квартиру. В огне чуть не погиб мужчина.

«На одном из бытовых пожаров, возникшем из-за нарушений правил пожарной безопасности во время устройства и эксплуатации печного отопления, огнеборцам удалось спасти 74-летнего мужчину. Возгорание произошло в квартире на 5-м этаже жилой пятиэтажки. Горели домашние вещи на площади 10 кв.», – рассказали в ГСЧС.

Всего за сутки на Харьковщине было семь пожаров. Возгораний из-за обстрелов не зафиксировано, добавили спасатели.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 22 октября 2024 в 08:12;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О пожарах, которые возникли за сутки в регионе, сообщили утром 22 октября в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".