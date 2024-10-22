Вночі росіяни обстріляли Куп’янський район, є постраждалий – Синєгубов

Про поранених та руйнування на Харківщині, які виникли внаслідок обстрілів РФ, повідомив вранці 22 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов.

О 02:00 окупанти запустили безпілотники по Куп’янському району, БПЛА вдарив по селу Сенькове. Внаслідок “прильоту” постраждав 31-річний чоловік, розповів Синєгубов.

“08:10 Ізюмський р-н., Борівська ТГ., поблизу с. Новоплатонівка, внаслідок влучання БПЛА в будівлю пошкоджені вікна”, – написав начальник ХОВА.