Live
  • Вт 22.10.2024
  • Харків  +7°С
  • USD 41.28
  • EUR 44.81

Вночі росіяни обстріляли Куп’янський район, є постраждалий – Синєгубов

Події 08:37   22.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вночі росіяни обстріляли Куп’янський район, є постраждалий – Синєгубов Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Про поранених та руйнування на Харківщині, які виникли внаслідок обстрілів РФ, повідомив вранці 22 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов.

О 02:00 окупанти запустили безпілотники по Куп’янському району, БПЛА вдарив по селу Сенькове. Внаслідок “прильоту” постраждав 31-річний чоловік, розповів Синєгубов.

“08:10 Ізюмський р-н., Борівська ТГ., поблизу с. Новоплатонівка, внаслідок влучання БПЛА в будівлю пошкоджені вікна”, – написав начальник ХОВА.

Читайте також: Новини Харкова – головне за 22 жовтня: як минула ніч 

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Вночі росіяни обстріляли Куп’янський район, є постраждалий – Синєгубов
Вночі росіяни обстріляли Куп’янський район, є постраждалий – Синєгубов
22.10.2024, 08:37
Наступ РФ на Харківщині, бої, обстріли: ранкове зведення від Генштабу
Наступ РФ на Харківщині, бої, обстріли: ранкове зведення від Генштабу
22.10.2024, 08:24
Фронт завмер, РФ не змогла просунутися – ISW про ситуацію на Харківщині
Фронт завмер, РФ не змогла просунутися – ISW про ситуацію на Харківщині
22.10.2024, 07:30
РФ вдарила по трьох районах Харкова, є проблеми зі світлом
РФ вдарила по трьох районах Харкова, є проблеми зі світлом
20.10.2024, 22:23
Встановив пічне опалення у квартирі: співробітники ДСНС врятували чоловіка
Встановив пічне опалення у квартирі: співробітники ДСНС врятували чоловіка
22.10.2024, 08:12
Харківщина перетворюється на степ: що прогнозує кліматолог
Харківщина перетворюється на степ: що прогнозує кліматолог
22.10.2024, 07:54

Новини за темою:

11:49
“90% всіх пошкоджень – вікна”. Синєгубов про руйнування в Харкові після удару
08:49
ДСНС: двічі за добу рятувальники виїжджали на місця «прильотів» на Харківщині
09:19
Виїхала сотня людей, серед них – діти: темпи евакуації на Харківщині
08:33
РФ вдарила по Кругляківці, загинув пенсіонер: результати обстрілів Харківщини
16:44
На Куп’янському напрямку йде 14 боїв, на Гарбузи скинули КАБи – Генштаб

Ви читали новину: «Вночі росіяни обстріляли Куп’янський район, є постраждалий – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2024 в 08:37;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про поранених та руйнування на Харківщині, які виникли внаслідок обстрілів РФ, повідомив вранці 22 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов.".