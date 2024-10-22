Вночі росіяни обстріляли Куп’янський район, є постраждалий – Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов/Telegram
Про поранених та руйнування на Харківщині, які виникли внаслідок обстрілів РФ, повідомив вранці 22 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов.
О 02:00 окупанти запустили безпілотники по Куп’янському району, БПЛА вдарив по селу Сенькове. Внаслідок “прильоту” постраждав 31-річний чоловік, розповів Синєгубов.
“08:10 Ізюмський р-н., Борівська ТГ., поблизу с. Новоплатонівка, внаслідок влучання БПЛА в будівлю пошкоджені вікна”, – написав начальник ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2024 в 08:37;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про поранених та руйнування на Харківщині, які виникли внаслідок обстрілів РФ, повідомив вранці 22 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов.".